Номера 164,165. Тема:Дріб Номер 164 Виразіть у метрах:8 см.,39 см.,9 дм. Виразіть у годи??ах:4 хв.,17 хв.,54 сек. Номер 165 Накресліть координатний промінь,одиничний відрізок якого дорівнює 6 см. Позначте на ньому точки ...
Математика
Номера 164,165. Тема:Дріб Номер 164 Виразіть у метрах:8 см.,39 см.,9 дм. Виразіть у годи??ах:4 хв.,17 хв.,54 сек. Номер 165 Накресліть координатний промінь,одиничний відрізок якого дорівнює 6 см. Позначте на ньому точки Що відповідають дробам:одна шоста,три шостих,чотири шостих,п`ять шостих. Прошу ДОПОЖІІІТЬ!!!!!!!!!!!! Заздалегідь ДЯКУЮ!!!
Ответ(ы):
Гость:
8 см = 0,08 метрів 39 см = 0,39 метрів 9 дм = 0,9 метрів
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