Номера 164,165. Тема:Дріб Номер 164 Виразіть у метрах:8 см.,39 см.,9 дм. Виразіть у годи??ах:4 хв.,17 хв.,54 сек. Номер 165 Накресліть координатний промінь,одиничний відрізок якого дорівнює 6 см. Позначте на ньому точки ...

Математика

Номера 164,165. Тема:Дріб Номер 164 Виразіть у метрах:8 см.,39 см.,9 дм. Виразіть у годи??ах:4 хв.,17 хв.,54 сек. Номер 165 Накресліть координатний промінь,одиничний відрізок якого дорівнює 6 см. Позначте на ньому точки Що відповідають дробам:одна шоста,три шостих,чотири шостих,п`ять шостих. Прошу ДОПОЖІІІТЬ!!!!!!!!!!!! Заздалегідь ДЯКУЮ!!!

Автор: Гость