Нравоучительное сочинение.

Литература
Нравоучительное сочинение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажу я один случай или происшествие, случившееся с двумя мальчиками, бывшее около сего времени.Однажды повстречались утром по дороге в школу два лучших друга, Саша и Коля. Вздумалось им на катке повеселиться. Играли они, играли, и вдруг Саша увидел, что его часы показывают 9:00. Они быстро побежали в школу, а по дороге стали придумывать отговорки. Саша придумал, что они с Колей, якобы спасали маленького мальчика, который провалился под лёд. Но Коля придумал, что он вместе с Сашей помогал тушить пожар. Стали они спорить и даже не заметили, что подошли к школе. Саша с Колей вошли в раздевалку. Саша задержался, а Коля помчался в класс. Он вошел и сразу сказал, что они с Сашей помогали тушить пожар и поэтому задержались. Учительница похвалила его и Коля сел за свою парту. Но вошел Саша. Он увидел, что Коля подмигивает и стал рассказывать про лед и мальчика, которого они спасали. Но Саша увидел, что Коля мотает головой, и замолчал. Все ребят стали смеяться. Они догадались, что мальчики лгут.Друзьям стало стыдно за свой поступок. Они обещали больше никогда не лгать.

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