НУЖЕН ДЕВИЗ ДЛЯ ОТРЯДА. ГЛАВНОЕ ПРИСТУТСВИЕ СЛОВ(ВАМ ДАЛЕКО ДО НАС)

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НУЖЕН ДЕВИЗ ДЛЯ ОТРЯДА. ГЛАВНОЕ ПРИСТУТСВИЕ СЛОВ(ВАМ ДАЛЕКО ДО НАС)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вам далеко до нас Мы летим как птицы в небо Достаем до облаков Крыльями .... что то там :)
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