Нужен доклад по окружающему миру на тему,, Музей '

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Нужен доклад по окружающему миру на тему,, Музей '
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос, подлежащий исследованию: нужны ли  музеи в современном мире ...  музея», уроках изобразительного искусства, технологии,  окружающего мира и чтения. ... Большинство крупнейших современных  музеев мира были созданы в XIX в
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