Нужен доклад по окружающему миру на тему,, Музей '
Другие предметы
Нужен доклад по окружающему миру на тему,, Музей '
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос, подлежащий исследованию: нужны ли музеи в современном мире ... музея», уроках изобразительного искусства, технологии, окружающего мира и чтения. ... Большинство крупнейших современных музеев мира были созданы в XIX в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Масса трёх одинаковых ящиков с печеньем 69 кг,найди массу 4 ящиков с конфетами,если масса каждого ящика с конфетами в два раза больше чем масса ящи...