Нужен расказ к пословице Нужен не только учёный но и смышлёный

Литература
Нужен расказ к пословице Нужен не только учёный но и смышлёный
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Гость:
Можно например "как мужик камень убрал"
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