Нужна история этимологизма шкаф
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Нужна история этимологизма шкаф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род. п. -а, уже в Дух. реглам.; см. Смирнов 329. Скорее всего преобразовано из шкап под влиянием нов.-в.-н. форм типа Schaff, ср.-в.-н. sсhаf – из нем.
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