Нужна помощь! Поставить глаголы в скобках в нужной форме! Спасибо! ERGANZE DIE VERBEN IN KLAMMERN: GEGENWART UND VERGANGENHEIT. Eigentlich mache ich nicht gern Sport, ich bin kein Sportfanatiker, das ist mir alles zu anstreng...

Немецкий язык

Нужна помощь! Поставить глаголы в скобках в нужной форме! Спасибо! ERGANZE DIE VERBEN IN KLAMMERN: GEGENWART UND VERGANGENHEIT. Eigentlich mache ich nicht gern Sport, ich bin kein Sportfanatiker, das ist mir alles zu anstrengend. Aber letzte Woche wollte ich mal etwas tun. Und dann das! Wir sind in der Park .......(gehen). Erst .......(sein) wir gemutlich .......(gehen) , das .......(hapen) ja noch Spaв .......(machen) , aber dann .......(haben) meine Freundin .......(sagen): "Los, jetzt .......(joggen) wir!" Und sie ist .......(loslaufen). Ich auch, ich .......(haben) zwei Schritte .......(machen) und dann ... Es .......(sein) kalt, auf dem Boden .......(sein) Eis und ich bin .......(hinfallen). Saskia .......(wollen) mir helfen, aber ich .......(haben) so starke Schmerzen, ich .......(konnen) nicht aufstehen. Da .......(haben) Saskia mit dem Handy einen Notarzt .......(rufen). Mein Bein .......(sein) gebrochen. Ich .......(haben) einen Gips .......(bekommen) und .......(durfen) vier Wochen lang keinen Sport machen. Aber das ist mir wirklich egal! Ich brauche auch in den nachsten Jahren keinen Sport mehr!

