Прошу помощи по алгебре с корнями Помогите пожалуйста) (сколько выражений из на??исанных не имеют смысла)

Алгебра
Прошу помощи по алгебре с корнями Помогите пожалуйста) (сколько выражений из на??исанных не имеют смысла)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему все выражения не имеют смысла 1. √5≥2, выражение под корнем отрицательное, чего не может быть. Под знаком корня должно быть не отрицательное 2. (- 0,5)³ меньше  0. выражение под корнем отрицательное, чего не может быть. Под знаком корня должно быть не отрицательное 3. Делить на 0 нельзя.  5⁰ = 1,   5⁰ - 1 = 1 - 1= 0,
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