Эсеры гос. строй? пожалуйста

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Эсеры гос. строй? пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяют две основные формы правления - республику и монархию. Партия эсеров возникла при монархическом устройстве государства, при царе.
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