Эсеры гос. строй? пожалуйста
История
Эсеры гос. строй? пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяют две основные формы правления - республику и монархию. Партия эсеров возникла при монархическом устройстве государства, при царе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Решите, пожалуйста, задачу на языке Паскаль Дана непустая последовательность це??ых чисел, за которой следует ноль (признак конца последовательно...
Английский язык
Литература
В каких репликах диалогов в сказке иван - крестьянский сын и чудо-юдо встречаются ??стойчивые выражения