Сколько процентов от единицы составляет число 0,8 ?

Алгебра
Сколько процентов от единицы составляет число 0,8 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8 составляет 80% от 1
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