Помогите Help!!!От пристани А до пристани B лодка плыла по течению реки 3.5 на обратный путь она затратила 5ч. 15 мин. какое расстояние преодолела лодка за все время движения если скорость течения реки 2 км/ч

Алгебра

Помогите Help!!!От пристани А до пристани B лодка плыла по течению реки 3.5 на обратный путь она затратила 5ч. 15 мин. какое расстояние преодолела лодка за все время движения если скорость течения реки 2 км/ч

Автор: Гость