Помогите Help!!!От пристани А до пристани B лодка плыла по течению реки 3.5 на обратный путь она затратила 5ч. 15 мин. какое расстояние преодолела лодка за все время движения если скорость течения реки 2 км/ч
Алгебра
Помогите Help!!!От пристани А до пристани B лодка плыла по течению реки 3.5 на обратный путь она затратила 5ч. 15 мин. какое расстояние преодолела лодка за все время движения если скорость течения реки 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-собственная скорость лодки x+2 -скорость по течению x-2-скорость против течения 3,5(x+2)путь по теч. 5ч15мин=5 15/60=5,25 5,25(x-2) путь против течения 3,5(x+2)=5.25(x-2) 3.5x+7=5.25x-10.5 3.5x-5.25x=-10.5-7 -1.75x=-17.5 x=-17.5:(-1.75) x=10 3.5*12=42 км туда и обратно итого 84 км
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