1)Ленивому некогда ложиться-он сидя спит. 2)Пахарю дремать не полагается.3)Сонливый да ленивый-родные братья,ни к чему усилий не прилагают.4)Трудное положение слезами не исправишь.5)Не своего не бери,чужого не касайся. 6)Не с...

Гость: Гость:

В городе Омск , жил мальчик Ваня. Он был очень трудолюбивым , и не любил ленивых. Одним прекрасным днем Ваня шел по тропике домой , видит сидит мальчик на скамейке с закрытыми глазами. Ваня перепугался , подошел и спросил: -Мальчик , с тобой все хорошо? А он ему в ответ: -Да , со мной все хорошо! -Почему же ты тогда сидишь с закрытыми глазами? -Я сплю! - А дома ,что не поспать? - Мне домой лень идти! -А где твой дом? -Двадцать метров от сюда. -Двадцать метров? Это же очень мало! -Для тебя это мало , а мне лень! Все отстань мне лень говорить! -Ты не говори , я тебя домой отведу. Взял Ваня мальчика на плечо и понес его домой. Пришли они домой , Ваня посадил его на кресло и сказал , что он пошел домой , пусть ляжет , а он скоро придет опять. Пришел Ваня к нему домой , а он даже с места не двинулся , спит сидя. Ваня посмеялся , и сел перед ним. Пришла мама мальчика и говорит : -Что здесь происходит? Ваня со смехом отвечает: -я вашего сына домой принес , он на скамейке спал , мол лень ему домой идти. -Ой , спасибо тебе большое! -Не за что! И пошел Ваня домой. Как твердит пословица "Ленивому некогда ложиться - он сидя спит!" Конец.