Какие дроби неравны? 1) 1/8 и 5/40 2) 6/7 и 24/28 3) 1/2 и 5/10 4) 30/66 и 6/11

Математика

Какие дроби неравны? 1) 1/8 и 5/40 2) 6/7 и 24/28 3) 1/2 и 5/10 4) 30/66 и 6/11

Автор: Гость