Какие дроби неравны? 1) 1/8 и 5/40 2) 6/7 и 24/28 3) 1/2 и 5/10 4) 30/66 и 6/11
Математика
Какие дроби неравны? 1) 1/8 и 5/40 2) 6/7 и 24/28 3) 1/2 и 5/10 4) 30/66 и 6/11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/66 и 6/11 неравны т.к если сократить ,то получится 30/66= 5/11 , 6/11
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