Выпишите из учебника литературы 7 класс пять предложений с причасным оборотвм сделать синтаксический разбор.
Русский язык
Выпишите из учебника литературы 7 класс пять предложений с причасным оборотвм сделать синтаксический разбор.
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Гость:
Блин, я втрорую фотографию отправить не могу, попробую в комментариях
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