Выпишите из учебника литературы 7 класс пять предложений с причасным оборотвм сделать синтаксический разбор.

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Выпишите из учебника литературы 7 класс пять предложений с причасным оборотвм сделать синтаксический разбор.

Автор: Гость