Дан массив состоящий из целых чисел, напишите программу на языке программировани?? Java, которая выводит четные числа. Помогите пожалуйста.

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Дан массив состоящий из целых чисел, напишите программу на языке программировани?? Java, которая выводит четные числа. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость