Дан массив состоящий из целых чисел, напишите программу на языке программировани?? Java, которая выводит четные числа. Помогите пожалуйста.
Информатика
Дан массив состоящий из целых чисел, напишите программу на языке программировани?? Java, которая выводит четные числа. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Public class isEven { public static void main(String args[]) { int n = 9; //тут твоё число if(n % 2 == 0) { System.out.println("Число " + n + " четное"); } else { System.out.println("Число " + n + " нечетное"); } } }
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