Ребята, мне очень нужна помощь! Нужно сделать эти задания С РЕШЕНИЯМИ! Если не знаете всевсе, пишите пожалуйста, что сможете, очень прошу!!

Физика

Ребята, мне очень нужна помощь! Нужно сделать эти задания С РЕШЕНИЯМИ! Если не знаете всевсе, пишите пожалуйста, что сможете, очень прошу!!

Автор: Гость