Ребята, мне очень нужна помощь! Нужно сделать эти задания С РЕШЕНИЯМИ! Если не знаете всевсе, пишите пожалуйста, что сможете, очень прошу!!
Физика
Ребята, мне очень нужна помощь! Нужно сделать эти задания С РЕШЕНИЯМИ! Если не знаете всевсе, пишите пожалуйста, что сможете, очень прошу!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) - верный ответ - 2 1) - верный ответ - 4 3) - верный ответ - 1, t = (v - v0) / a = (20 м/с - 12 м/с) / 0,4 м/с² = 20 с 4) - верный ответ - 2, t = корень(2*s/a) = корень(2*30 м / 0,6 м/с²) = 10 с 5) - верный ответ - 1, a = Δv / t = 1 м/с / 2 с = 0,5 м/с² 6) - верный ответ - 4, p = m*v = 10³ кг * 10 м/с = 10⁴ кг*м/с
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