Помогите поставить вопрос я поставил вопрос стучали ( куда? ) в окно Предложение ??акое Ветер и дождь стучали в окно

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Помогите поставить вопрос я поставил вопрос стучали ( куда? ) в окно Предложение ??акое Ветер и дождь стучали в окно

Автор: Гость