Помогите поставить вопрос я поставил вопрос стучали ( куда? ) в окно Предложение ??акое Ветер и дождь стучали в окно

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Помогите поставить вопрос я поставил вопрос стучали ( куда? ) в окно Предложение ??акое Ветер и дождь стучали в окно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, правильно все Стучали (куда?) в окно
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