Посевной участок под рожь имеет прямоугольную форму. В рамках реструктурзации ко??хозных земель одну сторону участка увеличили на 20%, а другую уменьшили на 20%. Изменится ли в результате урожай ржи, и если изменится, то на ско...
Математика
Посевной участок под рожь имеет прямоугольную форму. В рамках реструктурзации ко??хозных земель одну сторону участка увеличили на 20%, а другую уменьшили на 20%. Изменится ли в результате урожай ржи, и если изменится, то на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Переведите число с 10-тиричной системой в 2-ичную,8-ричную и 16-ричную: 57 -? Переведите число с 2-ичной системой в 8-ричную и 16-ричную: 11011011-...
Русский язык
Где запятая.он лег подле затихавшего костра подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку которая зимовала и летовала у него здесь не о...