Посевной участок под рожь имеет прямоугольную форму. В рамках реструктурзации ко??хозных земель одну сторону участка увеличили на 20%, а другую уменьшили на 20%. Изменится ли в результате урожай ржи, и если изменится, то на ско...

Математика

Посевной участок под рожь имеет прямоугольную форму. В рамках реструктурзации ко??хозных земель одну сторону участка увеличили на 20%, а другую уменьшили на 20%. Изменится ли в результате урожай ржи, и если изменится, то на сколько?

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