Где запятая.он лег подле затихавшего костра подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку которая зимовала и летовала у него здесь не один уже годи превратилась в подобие телогрейки не потерявшей все же по-видимому ...
Русский язык
Где запятая.он лег подле затихавшего костра подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку которая зимовала и летовала у него здесь не один уже годи превратилась в подобие телогрейки не потерявшей все же по-видимому способности греть и мягчить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он лег подле затихающего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшей все же, по-видимому, способности греть и мягчить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится сумма,если: а) одно слагаемое увеличить на 7,другое -на 15; б)одно слагаемое увеличить на 25,другое уменьшить на 13; в)одно сла...
Английский язык
Пожалуйста Помогите Интервью с другом с ответами и переводом(на 5-7 воросов с отв??тами )Срочно!!!!!!!!
Русский язык
Другие предметы
Помогите , пожалуйста!!!!!!! Надо ответить на вопросы по теме "Образ человека 20-21 века" 1. Как представляли человека нового времени? (в искусст...