Где запятая.он лег подле затихавшего костра подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку которая зимовала и летовала у него здесь не один уже годи превратилась в подобие телогрейки не потерявшей все же по-видимому ...

Гость: Гость:

Он лег подле затихающего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшей все же, по-видимому, способности греть и мягчить