Помогите пожалуйста определить лицо, подеж и член предложения к словам. нам, по ни??, на нём, нас.

Русский язык
Помогите пожалуйста определить лицо, подеж и член предложения к словам. нам, по ни??, на нём, нас.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все это 2 лицо нам это дательный падеж по ним это предложный падеж на нем это предложный нас родительный падеж а вот члены предложения проблемка непомню
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