Срочно! Пожалуйста помогите, сочините текст официально делового стиля речи на основе Русской народной сказке три поросёнка. Заранее спасибо

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Согласно составленному заранее плану, три поросенка приступили к строительству жилых зданий. В ходе проведения работ некоторые поросята использовали материалы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к строительству. В результате нападения злоумышленников два строения из трех были разрушены. Отлично зарекомендовал себя такой материал, как натуральный камень. Возведенный из него дом выдержал неблагоприятное воздействие стихии, не утратив при этом своей целостности и функциональности. Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать камень в качестве экологичного, надежного и доступного материала для строительства жилых зданий.