Пожалуйста Помогите Интервью с другом с ответами и переводом(на 5-7 воросов с отв??тами )Срочно!!!!!!!!

Английский язык

Пожалуйста Помогите Интервью с другом с ответами и переводом(на 5-7 воросов с отв??тами )Срочно!!!!!!!!

Автор: Гость