Пожалуйста Помогите Интервью с другом с ответами и переводом(на 5-7 воросов с отв??тами )Срочно!!!!!!!!

Английский язык
Пожалуйста Помогите Интервью с другом с ответами и переводом(на 5-7 воросов с отв??тами )Срочно!!!!!!!!
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Автор: Гость
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