Минисочинение по финальной фразе: ...Над поверженным лесом всходило солнце.
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Минисочинение по финальной фразе: ...Над поверженным лесом всходило солнце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень вступила в свои права. Она раскрасила лес в багрец и золото. Березы стояли , гордо устремив вершины к небу , праздничные ,нарядные. Богатое убранство являли нашему взору клены. Дубы еще сочно зеленели, не поддаваясь велению осени. Ночью медленно подкрался заморозок. Лес замер, заледенел ненадолго. И вдруг тихо зашуршал. Это начали опадать листья с берез, тополей, кленов. Сначала медленно, потом сильнее и сильнее. Утренний ветер довершил начатое морозом : от вчерашней красоты осталось немного, уже многие деревья стояли голые и черные. И вот над поверженным лесом всходило солнце.
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