Проверти верноли неравенство 3000-(1642-738)gt;4316-(1637+519)
Математика
Проверти верноли неравенство 3000-(1642-738)gt;4316-(1637+519)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1642-738=904 3000-904=296 1637+519=2156 4316-2156=2160 равенство не верно 296<2160
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