Задайте. вопросы к данным словам квартира девять умные эти переводит высокий имя ??имой соль там стоит герой туда моя лето стои красивое ночь солнце слева иду они быстрая лекарствоА

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Задайте. вопросы к данным словам квартира девять умные эти переводит высокий имя ??имой соль там стоит герой туда моя лето стои красивое ночь солнце слева иду они быстрая лекарствоА
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Гость:
Что сколько какие какие что делает какой что когда что где что делает кто куда чья что /не понял слово, сорян/ какое что что где что делаю кто что какая что
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