Задайте. вопросы к данным словам квартира девять умные эти переводит высокий имя ??имой соль там стоит герой туда моя лето стои красивое ночь солнце слева иду они быстрая лекарствоА
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Задайте. вопросы к данным словам квартира девять умные эти переводит высокий имя ??имой соль там стоит герой туда моя лето стои красивое ночь солнце слева иду они быстрая лекарствоА
Ответ(ы) на вопрос:
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