7632547 + 48399645; б) 48665247 – 9958296; 2.В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько игрушек в трех коробках вместе? 3....
Математика
7632547 + 48399645; б) 48665247 – 9958296; 2.В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько игрушек в трех коробках вместе? 3. На сколько число 48234 больше числа 42459 и меньше числа 58954? 4. Периметр треугольника МКР равен 59 см. Сторона МК равна 24 см, сторона КР на 6 см меньше стороны МК. Найдите длину стороны МР. 5. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вычислений: а) 354 + 867 + 646; б) 182+371+218+429; 6.* На прямой линии посажено 10 кустов так, что расстояние между любыми соседними кустами одно и тоже. Найдите это расстояние, если расстояние между крайними кустами составляет 90 дм.
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А. 56 032 192. Б. 38 706 951
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