Яка кількість речовини алюмінію потрібна для реакції з хлоридною кислотою . Щоб д??бути водень об'ємом 5,60кг

Гость: Гость:

V (H2)=5, 60 л( если объем то литр а не кг) y (Al)-? 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 x/2моль=5,60 л/ 22,4 л х=5,60 л × 2моль/ 22,4 л х=0,5 моль /- деление, как дробь