Яка кількість речовини алюмінію потрібна для реакції з хлоридною кислотою . Щоб д??бути водень об'ємом 5,60кг
Химия
Яка кількість речовини алюмінію потрібна для реакції з хлоридною кислотою . Щоб д??бути водень об'ємом 5,60кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V (H2)=5, 60 л( если объем то литр а не кг) y (Al)-? 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 x/2моль=5,60 л/ 22,4 л х=5,60 л × 2моль/ 22,4 л х=0,5 моль /- деление, как дробь
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