Что не относится к внешней политике Юстиниана
Обществознание
Что не относится к внешней политике Юстиниана
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Гость:
Юстиниан считал, что должны были сохраниться общественные элементы, которые не признали утрату Римом статуса великого города и столицы целевизионного мира и не согласились с господствующим положением ариан в религиозной сфере
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