Сравните власть Короля и власть крупных феодалов во Франции в 10 по 11 века
История
Сравните власть Короля и власть крупных феодалов во Франции в 10 по 11 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В то время была эпоха Феодальной Разробленности. Король, хоть он и был правящим монархом страны не мог управлять всеми своими территориями. В то время существовало правило ,,Вассал моего вассала - не мой вассал." То есть , даже если королю и подчинялись какие-то крупные лица того времени, то его подчинённые - подчинёнными короля не были. У феодал в то время был свой замок(крепость, убежище) , свои невольные крестьяне и помощники. Король же, не мог прямо заставлять феодалов использовать своих подчинённых в своих целях. Так что, если говорить прямо, то власть короля была в огромных рамках.
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