Мяч брошенный вертикально вниз с высоты 3 м отскочил от земли и поднялся на высоту 4 м. найти модуль перемещения
Физика
Мяч брошенный вертикально вниз с высоты 3 м отскочил от земли и поднялся на высоту 4 м. найти модуль перемещения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Модуль перемещения равен разности начального и конечного положений 3м-4м = -1 = 1 м
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