Мяч брошенный вертикально вниз с высоты 3 м отскочил от земли и поднялся на высоту 4 м. найти модуль перемещения

Физика

Мяч брошенный вертикально вниз с высоты 3 м отскочил от земли и поднялся на высоту 4 м. найти модуль перемещения

Автор: Гость