По расчетам Мемологического Университета, мему присвоена 4-ая (красная) степень сложности. При осмыслении данного мема была задействована группа учёных-исследователей, занимающихся объяснением мемов повышенной сложности. СМИ пр...

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По расчетам Мемологического Университета, мему присвоена 4-ая (красная) степень сложности. При осмыслении данного мема была задействована группа учёных-исследователей, занимающихся объяснением мемов повышенной сложности. СМИ предполагают, что ответ найден не был. Но по рассказам Мурада Арийцева, мемоведа 14 уровня, мем подлежит решению, но 88% людей не могут найти ответ в связи с модификацией структуры мемизма на молекулярном уровне и повышением значимости мемов в жизни людей. СМИ не дают ссылку на ответ. ВОПРОС: ЧТО ЭТО ЗА МЕМ?)))

Автор: Гость