Решите, пожалуйста, задачу на языке Паскаль Дана непустая последовательность це??ых чисел, за которой следует ноль (признак конца последовательности). Найти первое отрицательное число этой последовательности. Заранее благодар...

Информатика
Решите, пожалуйста, задачу на языке Паскаль Дана непустая последовательность це??ых чисел, за которой следует ноль (признак конца последовательности). Найти первое отрицательное число этой последовательности. Заранее благодарю за ответы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать по английскому . что люблю дпьат зимой и весной.ln autumn l like to,,,
Ответить
Литература
В каких репликах диалогов в сказке иван - крестьянский сын и чудо-юдо встречаются ??стойчивые выражения
Ответить
Алгебра
Сколько процентов от единицы составляет число 0,8 ?
Ответить
Физика
Мяч брошенный вертикально вниз с высоты 3 м отскочил от земли и поднялся на высоту 4 м. найти модуль перемещения
Ответить
Литература
Аргумент к сочинению из" Господин из Сан-Франциско" на тему :Стихия чувств и холод ??азума
Ответить