Решите, пожалуйста, задачу на языке Паскаль Дана непустая последовательность це??ых чисел, за которой следует ноль (признак конца последовательности). Найти первое отрицательное число этой последовательности. Заранее благодар...

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Решите, пожалуйста, задачу на языке Паскаль Дана непустая последовательность це??ых чисел, за которой следует ноль (признак конца последовательности). Найти первое отрицательное число этой последовательности. Заранее благодарю за ответы

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