В каких репликах диалогов в сказке иван - крестьянский сын и чудо-юдо встречаются ??стойчивые выражения

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За что сражался Иван — крестьянский сын Как вы объясните название сказки? Почему речь идёт только об одном герое и чуде-юде? Чем занимались старик и старуха — родители трёх братьев? Почему братьям пришлось уехать? Как об этом говорится в сказке? Кого встретили братья в деревне? Что убедило братьев в том, что не напрасно они покинули родную землю и поехали с «чудом-юдом сразиться»? Как проявили себя братья в дозоре? Почему каждый новый бой с чудом-юдом становится всё тяжелее? Проследите по тексту, как называют Ивана — крестьянского сына в начале, середине и конце сказки. С чем это связано? Кто и когда помогал братьям? Какие черты характера Ивана — крестьянского сына раскрываются перед боем, во время боя и после него? Подготовьте рассказ об Иване — крестьянском сыне. Обогащаем свою речь Подготовьте оказывание сказки, используя зачин, повторы, постоянные эпитеты, концовку; перескажите подробно диалоги, включая слова и отдельные словосочетания из текста. Например: — Жили они — не ленились, целый день трудились: пашню пахали да хлеб засевали... — Затужили старик со старухой, загоревали... — В некотором царстве, в некотором государстве... — И стали они жить да поживать, поле пахать, рожь да пшеницу сеять... Литература и изобразительное искусство