Нужна помощь с английским. Пожалуйста. Номер 2

Английский язык
Нужна помощь с английским. Пожалуйста. Номер 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)to attract , attraction, attractive
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