Нужно ответить на вопросы,помогите пожалуйста срочнооо Сколько сможете
Алгебра
Нужно ответить на вопросы,помогите пожалуйста срочнооо Сколько сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Это уравнение вида р(х;у)=0, где р(х;у)-рациональные выражения. 2) Решением уравнения р(х;у)=0 называется пара чисел (х;у), которые удовлетворяет этому уравнению, т.е. обращает данное равенство в верное. 11) Называется пара значений переменных, обращающая каждое уравнение системы в верное равенство.
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