Решите столбиком 1)(1878+9567-6413):68 (23223-8354-8653):84
Математика
Решите столбиком 1)(1878+9567-6413):68 (23223-8354-8653):84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1878+9567=11445 2)11445-6413=5032 3)5032:68=74 1)23223-8354=14869 2)14869-8653=6216 3)6216:84=74
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