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12×5+35:7= ? ???????? ...
Математика
12×5+35:7= ? ???????? ...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*5+35/7= 60+5 = 65
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