1) Используя текст и иллюстрации, опишите снаряжение рыцаря, замок и его осаду.2) Об??ясните, почему военное дело было в Средние века основным занятием феодалов.3) Как воспитывали и чему учили будущего рыцаря?4) Какие качества ...
История
1) Используя текст и иллюстрации, опишите снаряжение рыцаря, замок и его осаду.2) Об??ясните, почему военное дело было в Средние века основным занятием феодалов.3) Как воспитывали и чему учили будущего рыцаря?4) Какие качества особенно высоко ценились среди феодалов? Каково было понимание рыцарской чести?5) Насколько образ 《идеального рыцаря》 соответствовал реальному облику и повндениюоспод?
Ответ(ы):
Гость:
рыцарь человек одетый в железные доспехи со шпагой в руке на коне который в свою очередь тоже покрыт железными доспехами, замок здание, в несколько этажей с башнями из которых лучники ведут огонь, а вход в замок защищён большим поднимающимся стальным мостом над водой.
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