1) Используя текст и иллюстрации, опишите снаряжение рыцаря, замок и его осаду.2) Об??ясните, почему военное дело было в Средние века основным занятием феодалов.3) Как воспитывали и чему учили будущего рыцаря?4) Какие качества ...

Гость: Гость:

рыцарь человек одетый в железные доспехи со шпагой в руке на коне который в свою очередь тоже покрыт железными доспехами, замок здание, в несколько этажей с башнями из которых лучники ведут огонь, а вход в замок защищён большим поднимающимся стальным мостом над водой.