РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!Задача про комбинаторику!!Мастер должен обшить 12 стуль??в обшивкой красного коричневого и зелёного цвета.Сколькими способами он может это сделать?(12*3=36)
Математика
РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!Задача про комбинаторику!!Мастер должен обшить 12 стуль??в обшивкой красного коричневого и зелёного цвета.Сколькими способами он может это сделать?(12*3=36)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 стульев по три варианта обшивки каждый 12*3=36 Ответ: 36 вариантов
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