РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!Задача про комбинаторику!!Мастер должен обшить 12 стуль??в обшивкой красного коричневого и зелёного цвета.Сколькими способами он может это сделать?(12*3=36)

Математика

РАСПИШИТЕ РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!Задача про комбинаторику!!Мастер должен обшить 12 стуль??в обшивкой красного коричневого и зелёного цвета.Сколькими способами он может это сделать?(12*3=36)

Автор: Гость