Как решить 123+68-988*67
Математика
Как решить 123+68-988*67
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123+68-988*67 = -66005 1) 988*67=66196 2)123+68=191 3) 191 -66196= -66055
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