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Помогите пж сроооочно
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Помогите пж сроооочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-(41+у)=22 87-41-у=22 у=46-22 у=24
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