Подвешенный на нити шарик массой 100 г отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. 1) Чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? 2) С какой скоростью шарик пройдет положение равновесия, если сила нат...

Физика

Подвешенный на нити шарик массой 100 г отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. 1) Чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? 2) С какой скоростью шарик пройдет положение равновесия, если сила натяжения нити при этом будет равна 1,25 Н? длина нити 1,6 м.

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