Подвешенный на нити шарик массой 100 г отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. 1) Чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? 2) С какой скоростью шарик пройдет положение равновесия, если сила нат...

Физика
Подвешенный на нити шарик массой 100 г отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. 1) Чему равна сила натяжения нити в этот момент времени? 2) С какой скоростью шарик пройдет положение равновесия, если сила натяжения нити при этом будет равна 1,25 Н? длина нити 1,6 м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=0 α=60 m=0.1 кг N-?           ma=mg-Ncos60   m(g-a)/0.5=N    N=mg/0.5=1/0.5=2 H 2) N=1.25 H L=1.6 м α=60 V-?   mgh=mv²/2     √2gh=V    h=L-Lcos60    h=0.8 м   V=√2*10*0.8=4 м/с
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