Воспользуйтесь официальным столичным сайтам и узнайте нынешнюю численность горожан в Акмоле. Во сколько раз увеличилась численность горожан за почти 100 лет? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
История
Воспользуйтесь официальным столичным сайтам и узнайте нынешнюю численность горожан в Акмоле. Во сколько раз увеличилась численность горожан за почти 100 лет? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
875 368 человек сегодня. Сто лет назад Акмолы ещё не было. Извини, пожалуйста. в 1989 было 281 252 человека. Надеюсь помогла.)))))
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