Напишите пожалуйста 10 слов слов не с причастиями и 10 слов с ущ ющ ащ ящ

Русский язык
Напишите пожалуйста 10 слов слов не с причастиями и 10 слов с ущ ющ ащ ящ
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Гость:
Ненавидимый, негодующий, непрочитанная книга, необдуманное решение, незамеченные опечатки, недописанное сочинение, несъеденный пирожок, не окончен, непроверенные цитаты, невычитанная рукопись радующийся, приходящий, держащий, свистящий, дрожащий, строящийся, плачущая, синеющая, идущий, озаряющий
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