Одно из этих слов- довольно рапространенная русская фамилия. какое? Отечество Род??на Страна Государство Отчизна
Русский язык
Одно из этих слов- довольно рапространенная русская фамилия. какое? Отечество Род??на Страна Государство Отчизна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы отчизна Владимир Отчизнев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Какие из чисел 44, 444, 4444, 444 444, 555, 5555 делятся на 3? 2) Какае из чисел 81, 818, 8181, 81 818, 818 818 делятся на 9?
Физика
Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для двух автомоби??ей выехавшиходновременно из посёлка. Скорость первого автомобиля ...
Русский язык