Какие нарушения норм, связанные с употреблением степеней сравнения прилагательн??х,краткой и полной форм прилагательных,допущены в данных примерах? Исправьте эти предложения. Это еще более худший вариант решения проблемы. Она...
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Какие нарушения норм, связанные с употреблением степеней сравнения прилагательн??х,краткой и полной форм прилагательных,допущены в данных примерах? Исправьте эти предложения. Это еще более худший вариант решения проблемы. Она сегодня еще красивее. Это самый добрейший человек из всех, кого я знаю. Разработка новой темы становится все более интенсивнее. Он был горяч, полным жизни. Не стремлюсь быть лучше, оригинальной, хочу оставаться сама собой. Один брат шумный, другой-тих. Пропуск занятий нежелательный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наиболее худший вариантсамый - не надо...просто добрейшийразработка - всё более интенсивнойполон жизниоригинальнейпропуск занятий - нежелателен
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