Какое теоретическое и практическое значение имеет закон сохранения массы вещест???Приведите примеры
Химия
Какое теоретическое и практическое значение имеет закон сохранения массы вещест???Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теоретически, через закон сохранения массы мы можем узнать, либо массу исходных веществ(если знаем массу одного из продуктов реакции), либо массу продуктов реакции. Насчет практики нет мыслей
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