Черепаха пройшла повз колоди довжиною 15 метрів за 5хв 5с, а повз ромашки за 5с. Обчисліть швидкість черепахи та її довжину
Математика
Черепаха пройшла повз колоди довжиною 15 метрів за 5хв 5с, а повз ромашки за 5с. Обчисліть швидкість черепахи та її довжину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 мин 5 с=5 1/12 мин (5:60=1/12) V=S:t 15 м:5 1/12 мин=15 м:61/12 мин=180/61 м/мин=2 58/61 м/мин (скорость черепахи) S=Vt 180/61 м/мин*1/12 мин=15/61 м (длина черепахи) Ответ: скорость черепахи 2 58/61 м/мин, длина черепахи 15/61 м
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