Черепаха пройшла повз колоди довжиною 15 метрів за 5хв 5с, а повз ромашки за 5с. Обчисліть швидкість черепахи та її довжину

Математика

Черепаха пройшла повз колоди довжиною 15 метрів за 5хв 5с, а повз ромашки за 5с. Обчисліть швидкість черепахи та її довжину

Автор: Гость