ПОДЧЕРКНУТЬ ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ.Будьте добры помогите.

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ПОДЧЕРКНУТЬ ТВЕРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ.Будьте добры помогите.
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