Эссе на тему менің туған елім
Қазақ тiлi
Эссе на тему менің туған елім
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Гость:
Осы шығарма өте ұзақ өзін жартысын жаз
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